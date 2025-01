Inter se clasifica a la final de la Supercopa de Italia

Denzel Dumfries se vistió este jueves de delantero centro para destrozar al Atalanta y clasificar al Inter de Milán a la final de la Supercopa de Italia con un doblete de goles precioso, una chilena y un zapatazo desde fuera del área que certificaron la superioridad de los 'nerazzurri' en el fútbol italiano.



La primera de las semifinales de esta Supercopa italiana, desplazada también a Arabia Saudí, tuvo un protagonista tan indiscutible como inesperado. Porque fue el carrilero derecho del combinado de Simone Inzaghi el que decidió el partido con dos acciones de futbolista total en las que exhibió su insultante superioridad física.

Denzel Dumfries, el 'piloto' que lleva al Inter a la tierra prometida de la final

El neerlandés, al que le ha costado asentarse en el carril derecho como titular fijo, es ahora intocable para su técnico. Y su estado de forma es bestial. Su doblete es consecuencia de un estado de confianza desmesurado que le permitió convertirse en el Lautaro Martínez que el Inter tanto necesita. Sigue siendo decisivo el capitán argentino, pero los números no le acompañan en lo que va de campaña.



Dumfries, en realidad, simplemente convirtió en goles la también insultante superioridad del Inter ante el líder de la Serie A. Al actual campeón, eso sí, le queda un partido por jugar todavía que, en caso de ganar, cambiaría el orden.



Salió con todo Inzaghi, reservó a los suyos Gian Piero Gasperini. El Inter arrolló en la primera mitad con ocasiones de Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Thuram, Lautaro... Pero Carnescchi frenó a todos. Aguantó el chaparrón al descanso la 'Dea' mientras De Ketelaere, Ederson y Lookman aguardaban en el banquillo.

Parecía que el Atalanta tenía una esperanza para el segundo acto. La de igualar fuerzas con la entrada de sus mejores jugadores. Pero a Dumfries no le dio la gana. No dejó tiempo a Gasperini y antes de que pudiera dar entrada a los suyos, se armó de valor, se quitó la vergüenza y rubricó una chilena con un balón suelto en el corazón del área que rompió el muro de Carnesecchi ne el minuto 49.



Entraron entonces al rescate De Ketelaere, Lookman y Ederson. Creció la 'Dea' ne ataque. Más presencia. Más peligro. No le importó en absoluto al protagonista de la noche. Experto también en saber jugar sin balón, el Inter montó una contra de manual que desarboló al Atalanta.



Dimarco buscó a Taremi en profundidad, pero Kossounou desvió ligeramente el balón. Quedó suelto el rechace, manso en la frontal del área. Y Dumfries no dudó. Zapatazo que dio en el larguero antes de entrar para hacer otro golazo y llevarse la noche, para meterse al temible Atalanta en su bolsillo como si nada.



Pudo meter el tercero el Inter, pero Carnesecchi salvó otra vez ante Lautaro, algo desesperado tras ese fallo. Sí marcó el Atalanta y recortó distancias con el gol de Ederson, que definió dentro del área tras varios rechaces, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego posicional en uno de los disparos.



Fue la noche de Dumfries y nada pudo empañarlo. El neerlandés maltrató al Atalanta, comandó la victoria y clasificó al Inter a otra final de Supercopa, donde defenderá las tres coronas que acumula de manera consecutiva. Inzaghi no falla en esta competición. Ha disputado 5 finales y ha ganado 5. Con el Lazio 2 y con el Inter 3. Quiere la sexta. La peleará ante el ganador del Juventus Turín y el Milan.