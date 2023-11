Inter imbatible en la Serie A y si no, que le pregunten a Atalanta

Ganador de cada uno de sus cinco partidos como visitante, Inter reforzó su liderato de la Serie A con una victoria de altura en un terreno de suma exigencia donde superó a Atalanta con un discutido penalti, un golazo de Lautaro Martínez y una parada en el tramo final de Yann Sommer.

No es fácil ganar en Bérgamo. No había perdido Atalanta en todo este curso en su campo. Ni en la Serie A ni en la Europa League. De hecho, ni siquiera había encajado un solo tanto ante su público, hasta la visita del Inter, que no ganaba allí desde 2018 y que tan solo ha vencido en cuatro de sus últimos 24 duelos.

Sin apariciones apenas todo el primer tiempo de Thuram y Lautaro Martínez, inofensivo el Inter, replegado a la espera del Atalanta, un penalti aclaró su horizonte. Discutida y discutible la pena máxima, porque Darmian iba muy apurado, porque la jugada pareció más fortuita, propia de la inercia de la acción y porque la pelota ya se escapaba por la línea de fondo, al menos en esa dirección, cuando Juan Musso derribó al jugador visitante.

La pena máxima la lanzó Hakan Çalhanoglu y no dio ninguna opción a Musso. Su impecable derechazo, potente, ajustado, fue inalcanzable.

La segunda mitad reforzó aún más al líder de la Serie A. El partido ya fue suyo de forma indudable, mucho más presente en ataque, mucho más firme en defensa, insistente en su ofensiva, con la participación mucho más visible de Lautaro Martínez. Y cuando el argentino entra en juego casi siempre sucede algo. Su primer cabezazo fue gol, anulado por fuera de juego. Su siguiente acción fue un golazo: el 0-2 con el que el Inter agrandó la diferencia.

Lo sintió el Inter, que aguantó -realmente sin demasiados sobresaltos- a la ofensiva de Atalanta con nada más una parada salvadora de Yann Sommer y que, incluso, dispuso de la opción del 1-3, en una jugada de Alexis Sánchez. Al borde del final, Toloi fue expulsado en los locales por doble amarilla, al cortar otro ataque prometedor de un líder lanzado.