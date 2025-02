Fuego cruzado en Atalanta tras la eliminación de la Champions League

Brugge sorprendió a Atalanta y lo goleó a domicilio para conseguir un lugar en octavos de final de la Champions League, la caída dejó heridas profundas en el equipo y Gian Piero Gasperini apuntó a Ademola Lookman quien falló un penal en un momento decisivo de la eliminatoria y el delantero tachó de “irrespetuoso” al técnico.

Chemsdine Talbi, el hombre que 'mandó a dormir' al Atalanta

Lookman erró desde los 11 pasos una pena máxima a los 61 minutos que pudo cambiar la serie y Gasperini señaló que “no tenía que tirar él” y aseguró que “es uno de los peores lazandores de penalties que he visto en mi vida, en los entrenamientos tiene un porcentaje bajísimo”.

El delantero nigeriano utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje en el que expresa que “ser señalado de la manera en la que lo he sido no solo me duelo, sino que suena profundamente irrespetuoso” y pidió unión para “convertir el dolor en poder”.

No es la primera vez que Gasperini choca con uno de sus jugadores, Alejandro ‘Papu’ Gómez se enfrentó con el estratega italiano y luego de unos meses dejó de ser futbolista de Atalanta, camino que podría continuar Lookman el próximo verano.