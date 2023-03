Erik Lira espera que se haga realidad lo del Udinese o la Fiorentina

Los rumores nunca paran, lo difícil es que se hagan realidad, pero para eso trabaja Erik Lira.

Ante los reportes que colocan al mediocampista mexicano en la órbita de equipos italianos como la Fiorentina o el Udinese, el jugador de Cruz Azul admitió que por ahora no hay nada concreto, pero espera que en algún momento llegue esa soñada oferta desde el futbol europeo.

“Todos tenemos el sueño de Europa. Creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad”, comentó el joven jugador, titular importante tanto en Pumas como ahora en Cruz Azul.

Fiorentina y Udinese se pelearán el fichaje de Erik Lira Aunque no fue llamado al Tri, en Italia siguen de cerca al jugador de Cruz Azul

Eso sí, el futbolista capitalino sabe que para dar el salto primero debe llegar a la Selección Mexicana, algo que no consiguió en la primera lista de Diego Cocca para la Liga de Naciones de CONCACAF.

“He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble, entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”, agregó el mediocampista.

Con 22 años y su buen rendimiento en equipos grandes, el futuro es prometedor para Erik Lira.