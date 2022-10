El multimillonario 'acuerdo oculto' entre la Juventus y Cristiano Ronaldo

La relación entre Cristiano Ronaldo y la Juventus terminó hace más de un año, pero vuelve a los reflectores por un contrato oculto que asciende a casi 20 millones de euros.

De acuerdo con Gazzetta dello Sport, la Guardia di Finanza investiga las cuentas de la ‘Vecchia Signora’ por irregularidades en sus reportes fiscales. Entre los documentos que revisa encontró uno que establece una cantidad muy peculiar: 19,970 MDE. Esta cifra setraduce en el equivalente exacto a cuatro meses de sueldo de CR7.

En diciembre de 2021 medios italianos anunciaron que la policía tenía en su poder una conversación entre Federico Cherubini, director deportivo del club, y Cesare Gabasio, abogado del equipo, en la que reconocían que “si ese documento aparece... se nos echarán al cuello”. Esta situación devino en la presente investigación y que, con el hallazgo, podría haber llegado a su fin.

Todo inició durante la primera ola de COVID-19, cuando se hicieron ajustes a los salarios de cientos de futbolistas alrededor del mundo. Los ‘Binconeri’ llegaron a un acuerdo con 17 jugadores, a quienes se les reduciría el pago de cuatro meses de trabajo, con la finalidad de que el club se ahorrara 62 millones de euros.

No obstante, el equipo realizó ‘cartas ocultas’ en las que garantizaba el pago de los adeudos, en otras palabras, no se trataba de un recorte salarial, sino de un aplazo. El problema es que la entidad no informó a los accionistas, ni lo consideró en su reporte financieros.

De comprobarse las faltas, las autoridades sancionarían económicamente a la entidad Juventina.