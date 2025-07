El hijo de Francesco Totti se retira del futbol a los 19 años

Redacción FOX Deportes

Cristian Totti le dice adiós al futbol tras una breve carrera en la que nunca jugó en la primera división.

En una llamada con el diario La Nuova Sardegna, el joven aseguró “sí, me retiro, lo he decidido”. Por su parte, su exentrenador, Marco Amelia, dijo al mismo periódico que "ser hijo de Totti impactó en su desempeño. Creo que hubiera tenido una muy buena carrera en la Serie C o Serie B".

El hijo del legendario Francesco pasó por las juveniles de la Roma antes de marcharse al cuadro Sub-19 del Frosinone. En enero de 2024 estuvo el Rayo Vallecano Sub-19, pero seis meses después volvió a Italia para probarse con el Avezzano y tras un mes se marchó al Olbia de la Serie D.

En su debut fue duramente criticado por su forma física y se le cuestionó si el apellido era la única razón por la que estaba jugando.

Su último partido con el Olbia fue en noviembre de 2024 y se convirtió en agente libre, aunque nunca pudo colocarse en un equipo.

Ahora, Cristian trabajará en la Totti Soccer School, academia que su padre compró en 2003 bajo el nombre de Associazione Sportiva Axa Calcio, y que renombró en 2010.