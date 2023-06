El futbol italiano llora la partida de Silvio Berlusconi

Las personalidades y entidades más relevantes del fútbol italiano lloraron este lunes la muerte, a causa de una leucemia que padecía desde hace dos años, de Silvio Berlusconi, una de las personas más influyentes de la historia del 'calcio'.

Rivales, jugadores con pasado milanista y dirigentes de los organismos del deporte italiano expresaron su lamento por la pérdida del que es considerado una de las figuras más importantes de la historia reciente del fútbol transalpino, en el que ha conseguido 28 títulos con el Milan y un ascenso histórico con el Monza, su segundo proyecto futbolístico.

Pero su gran obra será siempre el Milan, ese equipo que gobernó 31 años (1986-2017) y con el que levantó ocho 'Scudetti', cinco Ligas de Campeones, seis Supercopas de Italia, cinco Supercopas de Europa, dos Intercontinentales, un Mundial de Clubes y una Copa de Italia.

"Le debo toda mi carrera como entrenador. Después de cuatro años de carrera como entrenador me llamó para el Milan. Me sorprendió, pero me llenó de orgullo y conseguimos resultados extraordinarios", recordó Fabio Capello.

"Silvio Berlusconi era un genio. Tenía una visión con la que iba años adelantado. En muchos aspectos hizo cosas increíbles, como en el fútbol y en el mundo de los negocios, aunque en otros fue perseguido", añadió el exentrenador milanista.

También Paolo Maldini, leyenda del Milan y hasta hace poco director deportivo del club 'rossonero', le dedicó unas palabras en redes sociales.



"Nos deja un genio, visionario y soñador, pero sobre todo un amigo que cambió la historia de nuestra Italia. Gracias por todo Presidente, nos hiciste vivir a todos los milanistas un sueño que duró más de 30 años, nadie será como tú", dijo Maldini.

Otros grandes milanistas como Franco Baresi, Ruud Gullit, Filippo Inzaghi, Arrigo Sacchi o su fiel mano derecha, Adriano Galliani, quisieron rendirle su particular homenaje.



También rivales como Gianluigi Buffon o Dino Zoff le dedicaron unas palabras: "Hoy decimos adiós a Silvio Berlusconi, un visionario, apasionado y romántico presidente del fútbol. Transformó el Milan en una potencia mundial, ganándose el corazón de millones de aficionados. Su legado en el mundo del fútbol será recordado para siempre", expresó el legendario portero del Parma, ex del Juventus.

"Berlusconi fue un hombre importante. La historia que hizo es grande y lo tiene todo de su parte" dijo un Zoff que tuvo una polémica con Berlusconi cuando era entrenador de la selección italiana. El por aquel entonces Primer Ministro italiano, le reprochó su decisión de no marcar a Zidane durante la Eurocopa del 2000.

El actual seleccionador 'azzurro', Roberto Mancini, ensalzó la figura de un Berlusconi "para el deporte era un hombre extraordinario, para la política también, así que hoy es un día muy triste".



Tanto el presidente de la Federación italiana de fútbol (FIGC), como el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI) dieron sus condolencias.



"Silvio Berlusconi cambió la historia del fútbol italiano. Su contribución en términos de pasión, innovación e inversión, siempre centrada en el deporte rey y el espectáculo, ha sido fundamental para nuestro movimiento en el ámbito internacional", comentó el presidente del FIGC, Gabriele Gravina.



"El deporte le debe mucho y no es casualidad que hasta hace unos meses el Milan fuera el equipo con más títulos del mundo. Su palmarés es impresionante, gracias a su genio, su generosidad y su capacidad de organización. Es un pedazo de país que se va. En el deporte hemos perdido realmente a un gigante en todos los sentidos, me uno al dolor de todos los familiares". dijo el presidente del CONI, Giovanni Malagò.



Además, numerosos equipos de la Serie A como el Inter, el Fiorentina, el Nápoles, el Torino o el Udinese, entre otros muchos, emitieron un comunicado lamentando la muerte de Berlusconi. También la Serie A se sumó a las multitudinarias condolencias.