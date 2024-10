El debut de Mario Balotelli con Genoa en la Serie A tendrá que esperar

'Super Mario' no fue convocado para el duelo ante Fiorentina

Mario Balotelli, nuevo jugador del Genoa, no entró este miércoles en la convocatoria para el partido ante Fiorentina de la Serie A que su equipo disputará el jueves.

"Vamos día a día, hay que cuidar a Mario. Sé lo que nos puede dar, pero ya he explicado que de todas formas no puede resolver todos nuestros problemas. Así que no será convocado para mañana, aunque se presentó en Génova con una gran motivación", explicó Alberto Gilardino, excompañero de Balotelli en la Selección Italiana en 2010.

"He hablado con él durante mucho tiempo, está siguiendo un programa que incluye una semana de trabajo con el equipo, así como algunas pruebas. Repito: la prioridad es siempre el equipo", añadió Gilardino.

Por lo tanto, Balotelli tendrá que esperar para un debut que apunta a llegar ante el Parma el lunes 4 de noviembre o ante el Como el próximo 7 de noviembre.

Genoa marcha penúltimo en la tabla, con solo 6 puntos y 1 victoria. Las lesiones de los atacantes del equipo provocaron que se lanzara al mercado de fichajes para buscar un agente libre que fue ‘Super Mario’.