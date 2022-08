¿Cuándo llegará el primer punto de Cremonese en la Serie A?

‘La Cremo’ no juega mal, pero errores defensivos han sido determinantes

Cremonese no ha podido sumar luego de dos jornadas en su regreso a la Serie A, no ha jugado mal, pero los errores defensivos le han costado puntos y el calendario no está a su favor, su próximo rival será Torino y después visitará a Inter, la necesidad obligará a ‘La Cremo’ a dar una sorpresa en las siguientes jornadas.

Roma venció a Cremonese y sigue con paso perfecto tras dos jornadas en la Serie A

Son tres equipos los que no han podido puntuar en el inicio del futbol italiano, los candidatos al descenso desde antes de empezar la temporada mantienen su etiqueta tras dos derrotas de forma consecutiva; Monza, Lecce y Cremonese están en el fondo de la tabla.

El equipo donde actúa Johan Vásquez ha tenido buenos minutos, en la jornada uno intercambió golpes con la Fiorentina y fue una pifia del guardameta lo que terminó decantando el triunfo para el conjunto ‘Viola’, hoy contra la Roma tuvo opciones de marcar, pero un error defensivo lo terminó castigando con la derrota.

Torino será el rival de Cremonese la próxima jornada y un partido en el que si no se equivoca podría sumar por primera vez en la temporada, ante Inter tiene pocas opciones y conseguir un resultado positivo lo antes posible es vital para no caer en una inercia negativa que lo mantenga en el fondo de la Serie A.