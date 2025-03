Atalanta derrotó a Juventus y no se olvida de la Serie A

𝑨𝑷𝑶𝑻𝑬𝑶𝑺𝑰 𝑵𝑬𝑹𝑨𝒁𝒁𝑼𝑹𝑹𝑨 🖤💙



One for the books ♾️📜@acqua_lete | #JuveAtalanta 0-4 FT #GoAtalantaGo pic.twitter.com/P0rYLrGfxQ