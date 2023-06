Angel Di María no seguirá en la Juventus

Ángel Di María, de 35 años, se despidió de la Juventus tras una temporada como 'Bianconero' y, por el momento, se encuentra sin equipo.

Di María, campeón del mundo en 2022, llegó como agente libre a Turín, procedente del Paris Saint-Germain, y abandona a la 'Vecchia Signora' tras una campaña marcada en lo negativo por lo deportivo, pero en la que su juego fue de las pocas cosas positivas.

El 'Fideo' se marcha tras 37 partidos como juventino, en los que marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Juventus se mete a Europa en la última jornada de la Serie A

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo logrado, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte", publicó en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a toda la afición por el apoyo. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", añadió el argentino.

La salida del que fuera jugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros, llega un día después de que su compatriota Leandro Paredes anunciara también que no seguirá en la 'Juve' y volverá al PSG.