"Yo no fui a Catar, yo no tuve la culpa": Diego Cocca sabe cómo lo ven en México

No es nada personal contra Diego Cocca, es solo que le tocó heredar todo el disgusto que envuelve a la Selección Mexicana por lo sucedido desde antes de Catar. Él lo sabe, aunque no haya sido su culpa.

Previo al duelo ante Estados Unidos, el estratega habló de su figura al frente de la Selección Mexicana y admitió que, de momento, no tiene el favor de la gente, sin embargo confía que, más allá del resultado en la Liga de Naciones de CONCACAF ante Estados Unidos, los mexicanos puedan sentirse representados por su selección y que los directivos lo dejen trabajar, como fue el plan desde el inicio.

“Estamos empezando a creer en nosotros y queremos que la gente que vea a la Selección crea. Sé la silla en la que estoy y que son más los que quieren que me vaya que los que quieren que me quede, pero estoy convencido de que el trabajo, la dedicación y lo que venimos haciendo en cuatro meses se va a ver reflejado dentro de la cancha. El resultado no lo podemos manejar”, comentó Cocca en conferencia.

"Tenemos mucho por mejorar y por hacer, estamos contribuyendo en equipo".



El entrenador sabe que le están colgando vicios añejos y malos resultados de procesos anteriores y que, aunque solo tiene cinco partidos al frente de la Selección Mexicana, el humor que permea desde el fracaso en la Copa del Mundo de 2022 está sobre él, pero todo requiere tiempo y trabajo.

“En el futbol es así, el que tiene la culpa es el técnico. Yo ni fui a Catar, yo no tuve la culpa de nada, eso está claro, pero acepto el lugar en el que estoy, la silla en la que estoy. Si los que me contrataron confían en mí y en que con trabajo y con tiempo vamos a cambiar esa selección, ojalá pueda tenerlo y ganármelo partido tras partido”, agregó de cara un partido que afectará su imagen para bien o para mal.

Si el Tri vence a Estados Unidos, al fin Cocca se habrá ganado, al menos, el beneficio de la duda, pero si no, podría hacerse evidente su afirmación de que la mayoría lo quiere fuera de la Selección Mexicana.