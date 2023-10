"Ya para qué", Cuauhtémoc Blanco respondió a las disculpas de La Volpe

Al fin se disculpó Ricardo La Volpe, pero Cuauhtémoc Blanco, fiel a su estilo, le respondió “ya para qué”.

En el marco de la Investidura el Salón de la Fama 2023, donde ambos personajes fueron inmortalizados se tocó el tema de eterna polémica acerca de la decisión del entrenador argentino por dejar fuera de la lista del Mundial de Alemania 2006 a Cuauhtémoc Blanco, cuando el jugador estaba en gran momento.

¿Fueron determinantes los problemas personales que alguna vez tuvo jugador? El estratega insistió en que no encontró la manera de encajar al ‘Cuauh’ en su sistema, pero igual se disculpó.

“Cuauhtémoc era un gran jugador. Si me equivoqué, perdón, yo fui por un sistema, si lo entienden, qué bueno, si no lo entienden, problema de ustedes, mi sistema está arriba de la gran individualidad, es un equipo, no uno, dos o tres hombres, entran 10 con un sistema de juego. Jamás en la vida soy rencoroso, si él no me saluda tendrá su derecho”, dijo el estratega de 71 años a los medios de comunicación.

Dedico mi ingreso al @famasalon a todos los que hicieron posible mis 24 años de carrera; a mi familia, compañeros, directivos y afición.



Gracias a los equipos que confiaron en mí para defender sus colores, en especial a @miseleccionmx, mi máximo orgullo. pic.twitter.com/anWbfp3Xix — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) October 11, 2023

Tiempo después, en otro espacio, Blanco aseguró que no le guarda rencor al ‘Bigotón’, pero por cómo se expresó, claramente sigue molesto de que se le privara de una Copa del Mundo más en su carrera.

“Sí me encabronó que no me haya llevado, porque en lugar de llevar a su yerno a llevarme mí, hay niveles, no tengo ningún problema. Si me dolió muchísimo y no tengo problema en saludarlo, no soy rencoroso, lo he saludado. Que no te lleven a un Mundial casi estando en tu mejor momento duele, pero tampoco nos vamos a agarrar a trancazos”, dijo el hoy gobernador del Estado de Morelos.

Sin Blanco, la Selección Mexicana de La Volpe es reconocida como la que mejor ha jugado en la historia, pero siempre quedará la duda de hasta dónde hubiera llegado ese Tri con Blanco en la cancha.