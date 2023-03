Ya conocemos a 26 jugadores de la primera lista de Diego Cocca

Se esperaba que la Selección Mexicana tuviera una revolución de nombres con Diego Cocca, pero al final solo unos pocos veteranos fueron excluidos y al parecer solo un jugador del Atlas será considerado.

Todavía no es oficial la primera lista de convocados del entrenador argentino de cara a los partidos del 23 y 26 de marzo frente a Surinam y Jamaica, pero diversos reportes han revelado la mayoría de la nómina (26 jugadores al menos), donde ya no están jugadores como Andrés Guardado, Héctor Moreno o Rogelio Funes Mori y sorprende que no esté Víctor Guzmán de Chivas y que Luis Reyes sea el único jugador del Atlas, equipo que hasta el año pasado dirigía Cocca y donde ganó un bicampeonato.

Diego Cocca alista su primera convocatoria del Tri Comienza la historia del nuevo técnico de la Selección Mexicana

De acuerdo con el periodista Rubén Rofríguez, así va la primera convocatoria del Tri después de Catar 2022, ya con Santiago Giménez en la delantera.

Porteros:

· Guillermo Ochoa

· Carlos Acevedo

· Antonio Rodríguez

Defensas:

· César Montes

· Jorge Sánchez

· Johan Vázquez

· Gerardo Arteaga

· Luis Reyes

· Jesús Gallardo

· Kevin Álvarez

· Víctor Guzmán

· Gilberto Sepúlveda

Medios:

· Héctor Herrera

· Edson Álvarez

· Erick Gutiérrez

· Luis Chávez

· Arturo González

· Fernando Beltrán

· Orbelín Pineda

· Erick Sánchez

Delanteros:

· Roberto Alvarado

· Hirving Lozano

· Raúl Jiménez

· Santiago Giménez

· Henry Martín

· Roberto de la Rosa

Se espera que la primera lista tenga 30 jugadores, es decir, solo habría ligar para cuatro más.