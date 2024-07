Y a todo esto, ¿cuándo debutan Javier Aguirre y Rafael Márquez con México?

Ya tenemos cerrado el próximo parón de selecciones



Nueva Zelanda se enfrentará a Estados Unidos, una selección potente que viene creciendo mucho. Por tanto, los All Whites se enfrentarán a los dos anfitriones del próximo mundial:



vs Mexico🇲🇽 7 Septiembre

vs USA🇺🇸 10 Septiembre pic.twitter.com/BukUKu6lIV