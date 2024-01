Unai Bilbao, ¿nuevo 'refuerzo' para la Selección Mexicana?

Tiene el acento español, perotambién toda la intención y la motivación de ser mexicano, por lo que quizá el Tri pueda disponer de otro ‘refuerzo’ del extranjero para la Copa América 2024, o sea, Unai Bilbao.

El defensa de 29 años, quien desde el 2018 juega con el Atlético de San Luis cuando el club todavía militaba en la Liga de Ascenso, declaró su ilusión por jugar con la Selección Mexicana una vez que haya concretado su trámite de naturalización, el cual “se va a lograr” en los próximos meses.

“Me siento muy orgulloso de lo que es México, de lo que México me ha dado a mí. Yo como Unai, persona, quiero ser mexicano, me he ganado el derecho a hacerlo y es algo que digo con orgullo”, dijo el jugador, quien va por su sexto año radicando en el país ‘azteca'.

Unai Bilbao sobre su naturalización… pic.twitter.com/VO7Mmb8UgF — María Luisa Chagoya (@mariaLch16) January 2, 2024

“Es un proceso largo. Todos estos temas burocráticos son complicados, pero poco a poco estamos organizándonos. Está bastante controlado. El tema de conseguir fechas es complicado ya que hay que hacerlo en Ciudad de México, pero se va a lograr”, agregó el jugador en un encuentro con los medios de comunicación durante los trabajos de pretemporada del club potosino de cara al Clausura 2024.

Con una estatura de 1.92 metros, Unai podría ser una buena opción para el Tri, sin embargo, de acuerdo con la aplicación Comparisonator, fue el 16° mejor defensa central en el Apertura 2023 de la Liga MX.

¿Lo llamará Jaime Lozano al Tri para los compromisos de 2024? Primero necesita su carta, pero con la naturalización de Julián Quiñones, los mexicanos nacidos en el extranjero pueden estar esperanzados.