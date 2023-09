¡Todo lo que Julián Quiñones podría aportarle al Tri!

No es mexicano por nacimiento y jamás lo será, pero Julián Quiñones demostró su lealtad como nadie al rechazar una cita directa de la Selección de Colombia solo por mantener la ilusión de un día ser llamado por México.

El tema de los naturaizados divide opiniones, pero lo que no está sujeto a polémicas es que Quiñones es, hoy por hoy, el mejor delantero que tiene la Liga MX y claro que Jaime Lozano no puede dejar pasar la oportunidad de convocarlo al Tri por más que aún no pueda jugar.

Quiñones aún no ha recibido toda su documentación para jugar con el país que lo ha acogido desde que tiene 19 años y donde ha hecho toda su carrera profesional, pero después de haber rechazado dos veces a Colombia y estar concentrado con el Tri aunque no pueda disputar los partidos amistosos ante Australia y Uzbekistán (9 y 12 de septiembre), su mexicanidad está más que clara. O sea, cuenta con todos los avales para ser seleccionado ‘azteca’.

El jugador nacido en Nariño, Colombia, hace 26 años es:

· 1° entre todos los delanteros según la Inteligencia Artificial

· 1° en promedio de goles

· 1° en ofensiva

· 1° en goles esperados

· 3° en asistencias esperadas

· 6° en recuperaciones de balón en la cancha rival

· 2° en pases clave completados

· 5° en pases dentro de la cancha rival

· 1° en menos balones perdidos en el mano a mano

¿Por qué no están en el Tri? Las 8 grandes ausencias contra Australia y Uzbekistán

O sea, está más que claro lo que Quiñones podía ofrecerle al cojunto 'azteca', pues de acuerdo con la ciencia, es un atacante de excelencia en el futbol mexicano, al menos en este Apertura 2023.

Más allá de la postura de cada uno respecto a la convocatoria de jugadores que no nacieron en México, es innegable que el Tri no tiene un jugador con las características de Quiñones, subcampeón de goleo el torneo pasado y uno de los mejores futbolistas de la Liga MX según la plataforma Comparisonator.

Es cierto que los naturalizados nunca han estado a la altura de las expectativas en el Tri, pero al margen de los supuestos y de las referencias del pasado, la cancha y la ley dicen que Quiñones se ha ganado su lugar con México.