"Tenemos tiempo": Javier Aguirre, esperanzado con la Selección Mexicana

El 'Vasco' abrió las puertas a los veteranos: "Si tienen 18 o 40 años me da igual"

Es muy bonito eso del cambio generacional y lo de “empoderar jóvenes”, pero Javier Aguirre es un entrenador práctico por sobre todas las cosas y en su selección estarán los futbolistas con mejor nivel y con mayor convicción. No importa si tienen 39 años como Guillermo Ochoa o 20 como Marcelo Flores.

En su presentación como entrenador de la Selección (“honor” que asume por tercera vez en su carrera y siempre como reemplazo de un entrenador despedido a medio camino), el ‘Vasco’ respondió que futbolistas veteranos como Henry Martín, Hirving Lozano u Ochoa tienen las puertas abiertas a su equipo, pues busca a los mejores elemetos posibles sin importar la fecha de su acta de nacimiento.

“Son mexicanos, son futbolistas y están en la órbita. Nos interesan los buenos futbolistas y los mexicanos orgullosos de estar en su selección. Ustedes me conocen: debe jugar el que esté en mejor momento. Si tiene 40 años o 18 me da igual. Claro que el cambio generacional es importante y lo atenderé mientras sea posible porque creo en los jóvenes mexicanos”, comentó el estratega de 65 años en su presentación.

¿Ilusionados? Así se ven Javier Aguirre y Rafael Márquez a cargo de la Selección Mexicana

Aguirre, quien fue introducido públicamente junto a Rafael Márquez como su mano derecha, explicó por qué decidió tomar a un equipo en medio de una crisis de resultados y admitió que le ilusiona mucho que hay un proyecto en curso al cual él llegará a aportar su experiencia junto con un auxiliar de lujo.

¿Se puede revolucionar un equipo a tan solo dos años del Mundial de 2026? El ‘Vasco’ cree que sí.

“Soy mexicano y cada vez que mi país me necesita, vengo con mucho gusto. Hoy veo que hay un proyecto, no es solo llegar a salvar tres partidos. No venimos a apagar un incendio, venimos a sumar porque tenemos experiencia. Tenemos tiempo para armar un buen equipo e ilusionar a la gente con la Selección”, afirmó el entrenador que salvó el rumbo hacia los Mundiales de 2002 y 2010.

El Tri se ha jugado su última carta, la del ‘Vasco’ Aguirre. Veremos cuánto puede cambiar el derrotero.