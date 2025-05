"Si Santiago Giménez pudo, por qué yo no", la mentalidad de Stephano Carrillo

Redacción FOX Deportes

Convocado para la Copa del Mundo sub-20, pero concentrado con la Selección Mayor, Stephano Carrillo es uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección. Tiene ideas claras, formación de primer nivel y sobre todo, una gran mentalidad, pues aspira a emular la estelaridad de Santiago Giménez.

“Si él lo hizo, por qué yo no”, fue la aseveración del delantero del Feyenoord cuando, en el día de medios de la Selección Mexicana, le preguntaron si le motivaba la historia de su compatriota en el club de Rotterdam, donde jugó dos temporadas y media antes de dar el salto al Milan de la Serie A.

Carrillo reconoció que su ficha como seleccionado se hizo más vistosa una vez que debutó en la Eredivisie y ciertamente sus ambiciones de llegar a la Copa del Mundo se han fortalecido, pero también compartió que en Europa se necesita mantener un nivel constante para no ser ‘devuelto’ a la Liga MX.

🗣️ "Soy alguien más inteligente y más maduro. Robin Van Persie me ha ayudado mucho, imagínate" ⚽🇲🇽



Stephano Carrillo, delantero del Feyenoord, destaca los consejos que le ha dado su técnico 🇳🇱 pic.twitter.com/QXeQWhlzvL — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2025

“Si no trabajas bien y no te esfuerzas, el siguiente año estás de regreso en México. Yo me quiero quedar allá y con mi trabajo van a legar las cosas. Estoy concentrado y si llega el Mundial, bien”, comentó.

Durante este encuentro con periodistas previo a los partidos amistosos contra Suiza y Turquía, el canterano de Santos Laguna reveló que ha recibido consejos del mismo Robin van Persie (delantero top en la historia de la Selección Holandesa y actual entrenador del primer equipo del Feyenoord), por lo que ahora es un mejor delantero que hace unos meses.

“Futbolísticamente soy alguien más inteligente jugando. He aprendido mucho de los jugadores de allá, que son de alta calidad y hablando del staff, imagínate, Robin van Persie me ha ayudado bastante y he mejorado mucho gracias a él. Me ha dado consejos de movimientos y a tener esa madurez de delantero de saber en qué momento hacer lo que te toca”, comentó.

El delantero de 19 años cerró su primera temporada en Países Bajos con 49 minutos en la Eredivisie.