Santiago Giménez, muchos goles en Feyenoord, pero ¿y con México?

Si contamos que la temporada inició en agosto, entonces Santiago Giménez no tiene goles con la Selección Mexicana en lo que va de la campaña, pero con el Feyenoord lleva 24.

¿El joven delantero podrá cortar su racha en el final four de la Liga de Naciones de CONCACAF? Giménez es paciente y sabe que las rachas están para terminarse en cualquier momento, tal como sucedió en el equipo de Rotterdam, donde llegó a pasar seis partidos sin marcar, pero poco a poco retomó el ritmo.

“Creo que a principio de año tuve una mala racha en cuestión de goles, pero ahora gracias a Dios estoy retomando los goles, retomando la confianza. Y estoy seguro de que esta racha va a seguir en Selección”, comentó el atacante de 22 años, quien espera anotar su primer gol con el Tri desde el 16 de julio.

Solo Santiago Giménez vale más del doble que toda la Selección de Panamá Aquí la comparación total de la Selección Panameña y México de cara al final four

Curiosamente, el último gol de ‘Chaquito’ con México fue ante Panamá, el rival para este 21 de marzo.

“Son rachas normales, que tampoco lo veo como algo negativo, porque tampoco es que sea el fin del mundo. Tampoco es que me lesioné ni mucho menos. No fue tan grave lo que pasó; lo veo como algo normal y la idea es seguir haciendo lo que he hecho siempre y disfrutarlo”, aseguró el atacante.

La verdad es que Giménez no ha marcado muchos goles con México (cuatro en total) y pese al gran nivel que tiene en Europa desde la temporada pasada, no ha podido impactar al mismo nivel en el equipo ‘azteca’, pero esta es la primera Fecha FIFA del año y una oportunidad ideal para que el atacante se asiente.