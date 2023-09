Sacrificar al 'Chicharito' Hernández fue una lección para todos

Si la ausencia de ‘Chicharito’ Hernández es el sacrificio que se tuvo que pagar para que otros entendieran la importancia de la disciplina en la Selección Mexicana, que así sea.

En su momento fue el ‘Tata’ Martino quien sentó el precedente al marginar al jugador con más goles en la historia de la Selección Mexicana debido al incidente del 2019 en una gira por el Tri en Nueva York, el cual nunca se hizo público, pero incluyó mujeres, salidas especiales y provocó el despido de un miembro del staff y el distanciamiento irrevocable con el jugador tapatío.

Estamos en otra época, hay un nuevo entrenador y parece que todos iniciaron una nueva cuenta con Jaime Lozano, quien al respecto solo se limitó a decir que lo que le sucedió a Hernández pudo sucederle a cualquiera, pues la disciplina en la Selección Mexicana no es negociable, por más que su deseo sea que sus jugadores disfruten.

“Es importante la disciplina y lo debemos tener claro todos. No soy un militar. Me gusta tener las reglas bien claras desde el primer momento. Si a gente del pasado como Javier Hernández, que es goleador histórico de la Selección, por una indisciplina, que no me incumbe, sufrió las consecuencias que sufrió, eso le puede pasar a cualquiera. Nuestros actos tienen consecuencias”, comentó en Mediotiempo.

“Que los jugadores vengan a disfrutar y a representar a su país, pero con el compromiso y la mentalidad de hacerlo lo mejor posible”, agregó ‘Jimmy’, quien hace unas semanas fue nombrado técnico definitivo.

‘Chicharito’ no ha sido llamado a la Selección desde 2019, ni siquiera cuando estuvo en buen momento. Ahora se encuentra lesionado y aunque al parecer tiene las puertas abiertas para volver al Tri cuando se recupere, siempre será visto como el jugador que pagó una condena debido a su mal comportamiento.