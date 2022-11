"Rogelio Funes Mori está acostumbrado a las críticas", lo sabe su gemelo Ramiro

Si en algo es más fuerte Rogelio Funes Mori en comparación a otros delanteros de la Selección Mexicana es en su mentalidad y resistencia a las críticas; después de todo, ha convivido con ellas desde muy joven.

El atacante nacido en Argentina y seleccionado mexicano desde 2021 sabe que tendrá que trabajar muy duro y dar resultados para poder convencer a la afición, pero en ese sentido su hermano gemelo, Ramiro, está tranquilo, pues considera que el jugador de Rayados se ganó a pulso su llamado con el Tricolor, así como su convocatoria a la Copa del Mundo, donde el equipo debuta el 22 de noviembre.

“Rogelio lo tiene merecido, desde que llegó acá a México siempre estuvo bien, hizo goles, goleador histórico de Rayados y creo que tiene merecido su lugar ahí en Qatar. Es un jugador extremadamente importante para Rayados, para la Selección y la verdad que me pongo muy feliz por él porque se ha ganado todo a base de trabajo y de exigirse siempre al máximo”, comentó Ramiro a FOX Sports México.

“Obviamente las críticas van a estar siempre porque es un jugador nacionalizado y al nacionalizado lo van a criticar siempre, y es el que más tiene que demostrar estando en una Selección de donde él no nació. Está acostumbrado a las críticas. Obviamente no se puede quedar con esos comentarios, si no, no podría jugar futbol. Es un jugador muy fuerte de la cabeza y las críticas no le influyen”, aseguró.

Ramiro Funes Mori llegó a la Liga MX para el torneo pasado, pero curiosamente nunca pudo enfrentarse a su hermano a pesar de que Cruz Azul y Rayados disputaron tres partidos, por lo que el duelo histórico entre los mellizos deberá esperar al Clausura 2023, donde ambos querrán estar en mucho mejor forma física y futbolística, pues lo cierto es que ninguno de los dos tuvo su mejor semestre.

Pero aun así, Rogelio Funes Mori se perfila para ser titular en el debut ante Polonia, de acuerdo a varios reportes.