Raúl Jiménez ya empató a 'Chicharito'... en partidos jugados con México

Aunque ya tiene los mismos 109 partidos que ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana, Raúl Jiménez aún está muy lejos de la marca que reconoce a Javier como el máximo goleador en la historia del Tri.

Pero Jiménez tiene una gran ventaja: está en un gran momento y es el delantero estelar en el equipo de Javier Aguirre, mientras que Hernández no juega con México desde 2019; en algún momento fue por un veto disciplinario, pero ahora con el nivel que maneja basta para no ser llamado.

O sea, Raúl tiene el espacio libre para romper el récord que fijó el actual jugador de Chivas entre 2009 y 2019, pero hay dos cuestiones que le juegan en contra: el tiempo (tiene 33 años) y sobre todo, la distancia, pues aunque en los últimos dos partidos del Tri marcó cuatro goles, aún está a 13 goles de la marca histórica.

Así la comparativa entre estos dos goleadores, que aún están en activo:

‘Chicharito’ Hernández

· 36 años

· 52 goles en 109 partidos con México

· 0.48, su promedio de gol

· No juega en el Tri desde 2019 (cuando tenía 31 años)

Raúl Jiménez

· 33 años

· 39 goles en 109 partidos con México

· 0.36, su promedio de gol

· Figura en la última convocatoria

Raúl Jiménez, tercer máximo goleador en la historia del Tri El delantero mexicano hace historia en la gran final de la Nations League

Entonces, ¿puede Raúl Jiménez romper la marca de ‘Chicharito’?

Aunque no es mucho menor que Hernández, él no lleva seis años vetado y sí resulta que sigue anotando de a dos goles por partido como en el Final Four en la Nations League de CONCACAF, podría superar la marca desde este año, pues se juega la Copa Oro, pero si nos basamos en la frecuencia de gol a lo largo de su carrera y no solo en este momento dorado, sería muy complicado.

A lo largo de su trayectoria con México, Raúl tiene un promedio similar al de un gol cada tres partidos. O sea, con su ritmo se necesitarían 39 encuentros para anotar 13 tantos y empatar la marca del ‘Chicharito’.

¿Le dará tiempo? Se supone que a esta edad, Jiménez deberá ir bajando su nivel con cada año que pasa, pero vaya que este jugador rompió los pronósticos al retomar su nivel cuando parecía que ese golpe en la cabeza en 2020 lo había dejado en una situación irreversible como centro delantero.