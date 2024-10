Raúl Jiménez, el más feliz de estar en la Selección Mexicana

A los 33 años, Raúl Jiménez está pasando por su mejor momento post fractura de cráneo y de una vez dejó en claro que su objetivo es llegar a la Copa del Mundo de 2026, pues realmente jamás pensó alejarse de la Selección Mexicana a pesar de que su mal momento futbolístico duró mucho tiempo.

“Nunca me pasó por la cabeza desistir. Saben que soy un jugador que siempre quiere más, que nunca me doy por vencido. He pasado por dificultades, pero siempre voy para adelante y que mayor motivación que un Mundial en casa”, dijo el delantero del Fulham antes del partido amistoso contra el Valencia, donde se espera que el atacante pueda ver sus primeros minutos con el Tri desde noviembre del 2023.

Raúl tiene cuatro goles (tres e Premier League y una en Copa) e lo que va de la temporada, pero de lo que más se ha hablado últimamente es de la asistencia de fantasía que puso el fin de semana pasada (la primera en su cuenta dentro de esta campaña) al dejar entrar el bote el balón en el área y de espaldas al arco levantar el esférico con el talón y así auspiciar el gol que dio esperanza contra el Manchester City.

¿Podrá mantener Raúl su buen nivel ante un club Valencia que llega con muchas ausencias? El último gol del ‘Lobo’ con el Tri data del 13 de septiembre de 2023 en un amistoso contra Uzbekistán, si embargo, se espera que el equipo mexicano pueda castigar al Valencia por haber viajado con varios juveniles.