Prepárense para la "revancha" de Rogelio Funes Mori en el Tri

Cinco goles en 15 partidos… A eso se reduce el historial de Rogelio Funes Mori con la Selección Mexicana, pero el jugador nacido en Argentina busca una revancha en el Mundial y en lo que venga.

“Sé que estoy en el lado de que soy un naturalizado y que la eliminatoria no fue como yo quisiera, así que quiero tener esa revancha”, comentó el atacante en entrevista con FOX.

Al ‘Mellizo’ le tocó vivir su aventura con el Tri dentro de un proceso con mucha incertidumbre, con pocas ocasiones para los centros delanteros (quizá por eso lo llamaron en primer lugar) y con una forma de jugar que no convenció a muchos, pero al menos se logró el principal objetivo: clasificar a Qatar 2022 y, dentro de todo, hacerlo en segundo lugar de la eliminatoria, incluso por encima de Estados Unidos.

“Sabía que estar en la Selección iba a ser así. Fue una eliminatoria muy difícil para todos. Nos costó esa fluidez de futbol que tuvo la era del ‘Tata’ y quizá nos jugó un poco la presión, pero los objetivos se dieron. Las críticas son entendibles. A las selecciones que tienen jugadores importantes se le exigen y México es una de ellas”, agregó el atacante de 31 años.

Funes Mori, quien solo anotó un gol en la Eliminatoria y que ciertamente quedó a deber como el reemplazante natural de Raúl Jiménez ante las constantes lesiones que aquejan al jugador del Wolverhampton, aseguró que se ve comprometido por muchos más años con el equipo ‘azteca’.

“Tengo mucho por dar, no solamente por querer jugar este Mundial sino porque me gustaría estar en el siguiente proceso. Lo más importante es seguir creciendo en Monterrey, que es lo que me ha llevado a estar en una convocatoria con la Selección y tener la posibilidad de ir a un Mundial”, aseguró.

Funes Mori es uno de los nombres seguros en la lista de Martino a la Copa del Mundo, pero quizá su llamado causará mucha polémica si se termina por dejar fuera de la lista a Santiago Giménez.