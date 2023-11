Preparen todo; se viene el debut de Julián Quiñones con la Selección Mexicana

La Selección Mexica se jugará el boleto a la Copa Libertadores 2024 cuando enfrente, en la próxima fecha FIFA a Honduras en el marco de la Nations League.

Jaime Lozano tiene lista la convocatoria para este par de partidos donde el Tri está obligado a salir con la mano en alto para avanzar de ronda y asegurar su presencia en la competición sudamericana.

La gran sorpresa de la lista que hará pública la Federación Mexicana en las próximas horas será la presencia de Julián Quiñones, el futbolista nacido en Colombia que decidió naturalizarse mexicano para poder formar parte del combinado nacional mexicano.

Así lo ha adelantado Armando Melgar, reportero de Fox Deportes, quien ha podido confirmar que el equipo mexicano solicitó al Club América la presencia de Quiñones en el proceso de concentración.

Esta no será la primera vez que Quiñones asista a las sesiones previas con la Selección Mexicana. Lo hizo meses atrás a pesar de no poder ver actividad en el campo al no contar con la carta de naturalización.

Ahora, con los permisos en regla de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la FIFA, Julián Quiñones podría debutar en el Tri en los próximos dueños ante Honduras.

México primero visitará tierras catrachas el próximo 17 de noviembre. La vuelta será en el Estadio Azteca cuatro días después.