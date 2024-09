"Porque soy mexicano": Alex Padilla, orgulloso de su primer llamado con el Tri

Tener madre mexicana te hace mexicano por nacimiento, sin importar cuál sea tu acento o dónde vivas.

Alex Padilla, el arquero que disputó dos partidos en La Liga de España con el Athletic de Bilbao a principios de temporada, habló (con un marcado acento ibérico, claro) de lo que significa para él haber sido llamado por la Selección Mexicana en la primera convocatoria de Javier Aguirre.

“Desde pequeño me inculcaron ser mexicano, porque yo soy mexicano, luchar por este escudo, por este país y dejarlo lo más alto posible. Me gustaría pasar todos los años viniendo a México, con la Selección, hasta el día que yo no pueda jugar más”, dijo Padilla, quien después de jugar algunos partidos en las categorías inferiores del equipo ‘azteca’ fue citado con el equipo mayor para los próximos partidos.

“Cuando me entero de que soy seleccionado por la mayor, no me lo creo. Es el sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años. El futbol y la selección me dieron esta oportunidad y la quiero aprovechar al máximo y darlo todo en el verde”, agregó el futbolista de 21 años recién cumplidos, el cual espera ver minutos en los duelos del 7 y 10 de septiembre contra Nueva Zelanda y Canadá.

Para muchos fue precipitado este llamado, pues Padilla está catalogado como el tercer portero del Athletic y si fue considerado para los primeros partidos fue porque sus compañeros estaban lesionados, sin embargo, tampoco es que haya muchas opciones en la portería del Tri en este punto de la historia.

Con 180 minutos en La Liga, Padilla competirá con Luis Malagón y Raúl Rangel en el arco del Tri.