Perdón, pero los naturalizados no tendrán las mismas oportunidades en este Tri

"Deben estar en un nivel muy superior, si no, siempre preferiré al nacional", dijo Lozano

Aunque sean mexicanos ante la ley, los naturalizados no tienen las mismas oportunidades en la Selección Mexicana. Eso se sabía, pero Jaime Lozano se atrevió a decirlo públicamente.

O sea, para que jugadores como Julián Quiñones o Germán Berterame sean llamados, deberán tener un nivel muy superior a otros jugadores en su misma posición. En igualdad de condiciones o con un rendimiento ligeramente superior, no serán considerados por más legalmente mexicanos que sean.

“Si un jugador se naturaliza tiene que estar, para mi modo de ver, muy por encima de los jugadores nacidos en México, si es un nivel muy similar yo siempre voy a apostar por el nacional que por el extranjero”, reconoció ‘Jimmy’ en conferencia de prensa de cara a las semifinales de la Copa Oro, a pregunta expresa acerca de lo que podrían aportar jugadores como Quiñones para los duelos tan físicos que suele haber en CONCACAF.

"Jamaica es de los equipos más fuertes del torneo, esperemos que si podemos irnos al frente las cosas van a cambiar bastante, debemos estar pendientes a balón parado, que es donde se pueden hacer fuertes".



🎙️ @jaime_lozano_. #MéxicoJuega — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 11, 2023

Eso sí, Lozano prefirió no hablar de “supuestos”, pues para el duelo ante Jamaica solo dispondrá de los jugadores citados para el torneo; además, en teoría el técnico no se mantendrá después del actual torneo, por lo que ya será decisión del nuevo entrenador si considera o no a los nacidos en otro país.

“Evidentemente al final son mexicanos porque la ley lo dicta, a mí no me gustaría entrar en estas cuestiones o en estos supuestos, hoy tenemos a los 23 mejores de México son los que se eligieron y es lo que tenemos, pero evidentemente tanto Berterame como Quiñones han tenido dos o tres años fabulosos en la Liga MX”, admitió el técnico, firme defensor del talento mexicano en Liga y Selección.

Quiñones, quizá el mejor jugador de la Liga MX en la temporada pasada, acelera los trámites de su naturalización, pero aunque con Diego Cocca parecía tener su llamado seguro, con Lozano deberá mantener nivel estrella.