Pep Guardiola quiere seguir el ejemplo de Javier Aguirre

El regreso de Javier Aguirre al banquillo de la Selección Mexicana para el proceso mundialista de 2026, ha llegado a oídos de Pep Guardiola, quien dejó entrever su deseo de seguir los pasos del técnico mexicano.

Pep, uno de los técnicos más laureados del mundo, deseó buena suerte al técnico mexicano, a quien aplaudió su último trabajo hecho con el Mallorca al cual salvó del descenso en dos temporadas lo llevó a la final de la Copa del Rey del ciclo anterior.

“He oído que Aguirre (Javier) ahora será entrenador de México cosa que me alegro mucho. Me acuerdo que el primer año, cuando yo entré al Barcelona, Aguirre ya estaba entrenando y se portó muy bien”, detalló el actual técnico del Manchester City, quien se encuentra en proceso de preparación de la temporada 2024-2025 en la Premier League.

Pero Pep no solo conoce bien a Javier Aguirre. También sabe de las capacidades de Rafa Márquez, quien será el auxiliar de ‘El Vasco’ hasta el Mundial 2026 y después asumirá las riendas de la Selección Mexicana con miras a la Copa del Mundo de 2030.

“ Javier es un tipo con mucha experiencia y ha hecho un trabajo increíble con Mallorca y Rafa Márquez estará allí ayudándole. No sé cuándo, pero ya lo he dicho antes, tarde o temprano me gustaría dirigir a una selección”, eagregó.

Pep Guardiola nunca ha negado su deseo de dirigir a una selección y aunque en el pasado fue vinculado a España, hasta ahora su proceso con el Manchester City sigue en pie y tiene vigencia, según su contrato, hasta el verano del próximo año.