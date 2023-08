¿No se cansan? México volverá a insistir por Carlos Vela

Ya tiene 34 años, nunca le ha gustado mucho estar en la Selección y después del Mundial de 2018 está negado a jugar con el Tri, pero en México siguen suspirando por Carlos Vela, tanto que los nuevos directivos y entrenadores volverán a buscar al jugador, aunque seguramente no servirá de nada.

El ‘Bombardero’ ha sido muy congruente en su determinación de no volver a jugar con el Tri, pero el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, aseguró que conversará con el jugador del Los Angeles FC.

“La Selección es de todos, sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime hablará con Carlos Vela, para saber cómo está y saber si él quisiera regresar, si está en un momento bueno futbolísticamente y que Jaime lo decida, la Selección es de todos, nadie tiene las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos”, comentó Davino en conferencia.

Carlos Vela is back. 🕯️ pic.twitter.com/HRhBKQXOBu — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2023

Ya sea porque el jugador en verdad no quiere tapar a las nuevas generaciones como ha dicho o porque simplemente no le gusta la presión de jugar con México, Vela ha pasado la mayoría de su carrera marginado de la Selección y ahora que él mismo ha dicho que su retiro profesional está cerca, seguramente tiene mucho menos intenciones de recapacitar, pero los directivos no quieren descartar a ningún jugador.

“Claro que hay técnicos que prefieran a un jugador porque se pueda adaptar más a su modelo de juego, eso lo determina Jaime, pero ningún jugador tiene las puertas cerradas de la Selección”, agregó el directivo respecto a jugadores como Vela, o ‘Chicharito’ Hernández, quien por indisciplinas y bajones de juego no sido llamado al Tri desde la gira por Estados Unidos en 2019.

Vela, para muchos el jugador mexicano más talentoso de todos los tiempos, tiene la particularidad de que el futbol no es su deporte favorito y de que jugar con la Selección Mexicana no le apasiona.