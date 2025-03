"No me importa, aquí nadie pone condiciones", el mensaje de Javier Aguirre

Si un jugador pone cualquier tipo de condición para ser convocado a la Selección Mexicana, es muy simple: no será llamado. Al Tri se va sin condiciones o no se va, así de claro fue Javier Aguirre.

El director técnico no explicó de quién estaba hablando o acerca de cuál situación, pero sí dejó en claro que le “vale madre” cómo tomen los jugadores la rigurosa disciplina que ha impuesto.

“Como lo han tomado, me vale madre, el que pone condiciones con una escala a ver a un cuate, esto no, en mis tres etapas, fui clarito, la puerta está abierta, no es obligación venir, debe ser un orgullo, así seas el goleador histórico, no me importa, Rafa Márquez y yo hemos estado en un montón de lugares y nos ven con respeto porque hemos sacrificado un montón de cosas”, comentó el estratega.

“Los jugadores son los protagonistas, claro, pero esto es sin condiciones, lo estamos logrando, somos frontales, abiertos, aquí, a fuerza, nadie”, agregó el estratega de cara al partido por las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF el 20 de marzo.

¡Incondicionales, traemos noticias importantes! 🔥

Tenemos próximos retos contra grandes rivales previo a la Copa Oro 🏆.



•🇲🇽🆚🇨🇭



•🇲🇽🆚🇹🇷



Más ✍️: https://t.co/CjDLkSV94S

¡Vamooooos! #PorMéxicoTodo 👊 pic.twitter.com/AQqL0hpz0X — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 4, 2025

Aguirre también habló del buen estado de forma que tienen los principales atacantes del Tri, tales como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones o el mismo César Huerta, quien en un principio no era del agrado del ‘Vasco’, pero que ahora reconoce su valor para dentro de la nómina de futbolistas.

“Santi y Raúl están en buen momento igual que Quiñones; es un bendito problema. Prefiero tener este problema que mis colaboradores me ayudan y los técnicos tenemos variantes tácticas y es cierto que en selección es distinto a los equipos. Tengo dudas, claro, mi cuerpo técnico también la tiene, por ejemplo, el Chino, no me gustaba y ve dónde está. Lo hago público porque lo sabe, se lo he dicho”, aseguró.

Si México no tiene a su mejor generación de jugadores, por lo menos se espera que tenga un grupo comprometido y orgulloso, por eso es que el ‘Vasco’ es tan insistente con el tema.