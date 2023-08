Ni modo Colombia, Julián Quiñones ya eligió a la Selección Mexicana

Tuvieron muchísimos años para hacerlo y ahora ya es tarde para la Selección Colombiana.

Julián Quiñones quiere jugar con México y por eso es que desde hace meses rechazó la convocatoria del equipo cafetalero y lo volverá a hacer ahora si es que el entrenador Néstor Lorenzo vuelve a citarlo.

Desde Sudamérica surgió el reporte de que el ahora jugador del América sería citado para los partidos por las eliminatorias de CONMEBOL de principios de septiembre, pero la mayor sorpresa fue enterarse que Colombia ya había citado al delantero de 26 años desde mayo, invitación que fue declinada.

De acuerdo con los documentos presentados en FOX Sports México fue Iván Novella Garrido, Director de Selecciones Nacionales de la Federación Colombiana de Futbol quien solicitó al Atlas la liberación de Camilo Vargas y también de Quiñones para disputar los partidos amistosos que se disputaron en junio contra Irak en España y frente Alemania en Gelsenkirchen, sin embargo, solo el portero acudió.

🚨 CONFIRMADO, OFICIAL. Julián Quiñones RECHAZÓ a Colombia.@alexblanco23 y @FOXSportsMX dió a conocer el siguiente documento como EVIDENCIA que la Selección Colombia convocó a Julián en Mayo.



Quiñones dió NEGATIVA al llamado.



Parece ser que su decisión está clara... 🇲🇽 pic.twitter.com/sTomGIeVs7 — Fernando Esquivel 🐦 (@fer_esquivel22) August 16, 2023

Quiñones ya había hablado con el entonces técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, para jugar con el Tri, por eso al fin se animó a buscar su naturalización. Su compromiso fue tal que decidió rechazar al equipo de su país natal para representar así a la nación en la que ha hecho prácticamente toda su carrera futbolística, en la que vive desde hace siete años y donde seguramente nacerá su hija.

Más allá de que ya no está Cocca al frente del Tri y que seguramente eso desanimó a Quiñones, el delantero sabe que si atiende el llamado que supuestamente hará Colombia en esta Fecha FIFA no habrá marcha atrás, pues se trata de partidos oficiales ante Venezuela y Chile. O sea, si acepta jugar con el equipo de su país, deberá asegurarse que no lo vuelvan a olvidar, pues ya no podrá estar con el Tri.

Pero Quiñones ha elegido a México para hacer su carrera como seleccionado, por lo que sería bueno que el técnico Jaime Lozano y compañía se acerquen con el subcampeón de goleo para disipar toda duda.