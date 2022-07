Mónica Vergara ante la derrota de México en el Premundial: 'No pasa nada'

Luego de la dolorosa e inesperada derrota ante Haití en el Premundial Femenil celebrado en Monterrey, la Directora Técnica de la Selección Mexicana, Mónica Vergara, dio la cara y aseguró que si bien es un duro golpe, es parte de un proceso.

"Quiero decirles que no pasa absolutamente nada, es parte de un proceso de aprendizaje de desarrollo y que tienes que enfrentar estas situaciones. No conozco a ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones".

Noche triste y desastrosa para la Selección Mexicana

Y añadió: "Todo lo que vale la pena toma su tiempo, no se construye de la noche a la mañana. En un viaje lo más importante es cómo te levantas ante las adversidades".

La también ex seleccionada nacional afirmó que la derrota será de mucho aprendizaje para todo el grupo, sabe que las críticas por perder con Jamaica y Haití vendrán, pero está segura de que todo mejorará.

"Desafortunadamente no tuvimos un buen torneo. Pero es un aprendizaje muy grande. Me he caído muchas veces, pero este proyecto es a largo plazo, tenemos una generación muy joven y valiosa".