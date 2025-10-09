México y Estados Unidos ya tienen rivales para los cuartos del Mundial sub-20

Enrique Gómez

Los dos ‘Gigantes de CONCACAF’ brillaron en el Mundial sub-20 y ahora están en los cuartos de final.

Pero ¿a quiénes se enfrentarán México y Estados Unidos en la siguiente ronda? Con la victoria de Marruecos, concluyó la fase de los octavos de final, por lo que ya quedó definida la siguiente ronda del torneo que se disputa en Chile, la cual se llevará cabo entre el 11 y el día 12 de este mes.

Así los cuartos de final del Mundial sub-20 2025:

España vs Colombia

· 11 de octubre

· La ‘Roja’ venció 1-0 a Ucrania

· El equipo ‘cafetalero’ derrotó 3-1 a Sudáfrica

México vs Argentina

· 11 de octubre

· El Tri goleó 4-1 a Chile

· La ‘Albiceleste’ aplastó 4-0 a Nigeria

Los dos ganadores de la llave se enfrentarán el 15 de octubre en Santiago.

Noruega vs Francia

· 12 de octubre

· El equipo nórdico venció 1-0 a Paraguay

· Los ‘galos’ derrotaron 1-0 a Japón

Estados Unidos vs Marruecos

· 12 de octubre

· Los estadunidenses golearon 3-0 a Italia

· Los ‘Leones del Atlas’ le pegaron 2-1 a Corea del Sur

Los dos ganadores de la llave se enfrentarán entre sí, también el 15 de octubre en el Estadio Nacional.

O sea, la única manera en que México y Estados Unidos podrían verse sería en la final, pero lo cierto es que el reto que tienen por delante en la siguiente ronda es imponente, pues el equipo ‘azteca’ enfrenta a una Argentina que ha ganado todos sus partidos y el equipo ‘barras y estrellas’ se mide a Marruecos, que terminó en primer lugar del Grupo C, justamente en el que estaba ubicada la Selección Mexicana.

Pero, sin importar a dónde hasta dónde lleguen, Norteamérica puede estar orgullosa de que sus dos grandes potencias se lucieron y golearon en la fase eliminatoria del Mundial de Clubes Sub-20.