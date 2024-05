México se renueva; adiós Guillermo Ochoa, Henry Martín y Raúl Jiménez

Si la Selección Mexicana no estaba funcionando con los jugadores de siempre, ya era hora de probar con nuevos jugadores y como al Tri se lo está comiendo el tiempo, el recambio generacional será en la Copa América.

La ausencia de jugadores como Guillermo Ochoa, 'Chucky' Lozano y Raúl Jiménez ya se había anticipado, pero lo que a todos tomó por sorpresa es la marginación de Henry Martín, el mejor goleador mexicano de la temporada junto con Santiago Giménez y de lo poco rescatable en el Mundial de Catar 2022. Tal vez sea por sus 31 años, pero da la impresión de que el yucateco se había ganado un lugar.

México no quiere al 'Chucky' Lozano en la Copa América Por decisión técnica, el extremo mexicano no sería convocado para los próximos partidos

Con cuatro jugadores, Chivas es la base en esta lista de 31 jugadores que acaba de presentar Jaime Lozano para los partidos amistosos ante Bolivia, Uruguay y Brasil entre el 31 de mayo y el 8 de junio, pero esta nómina se depurará a 23, para lo que será la convocatoria a la Copa América 2024.

Así la lista de este recambio generacional que el Tri al fin se animó a hacer:

Porteros:

· Ángel Malagón, América

· Julio González, Pumas (único jugador de más de 30 años)

· Raúl Rangel, Chivas

Defensas:

· Jorge Sánchez, Porto

· Israel Reyes, América

· Brian García, Toluca

· César Montes, Almería

· Víctor Guzmán, Rayados

· Alexis Peña, Necaxa

· Johan Vázquez, Genoa

· Jesús Orozco, Chivas

· Gerardo Arteaga, Rayados

· Bryan González, Pachuca

Mediocampistas:

· Edson Álvarez, West Ham

· Luis Romo, Rayados

· Jordan Carrillo, Santos

· Erick Sánchez, Pachuca

· Orbelín Pineda, AEK Atenas

· Roberto Alvarado, Chivas

· Luis Chávez, Dinamo Moscú

· Andrés Montaño, Mazatlán

· Fernando Beltrán, Chivas

· Carlos Rodríguez, Cruz Azul

Delanteros:

· Marcelo Flores, Tigres

· César Huerta, Pumas

· Julián Quiñones, América

· Guillermo Martínez, Pumas

· Santiago Giménez, Feyenoord

· Alexis Vega, Toluca

· Uriel Antuna, Cruz Azul

· Diego Lainez, Tigres

“Que no haya especulaciones con la gente que no ha venido, con cada uno de ellos he hablado. Todos están enterados de esto que pretendemos”, explicó el seleccionador de México.