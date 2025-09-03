Publicación: jueves 4 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

México enfrentará a lo mejor del continente asiático... literalmente

Corea del Sur y Japón son las dos grandes potencias de la AFC, pero ¿quién es mejor?

La Confederación Asiática de Futbol tiene 47 equipos y México enfrentará a dos de los tres mejores.

Pero ¿quién es más fuerte entre Japón y Corea del Sur? Junto con Irán, los dos próximos rivales del Tri son las dos más grandes potencias de Asia y aunque el conjunto de la isla duplica el valor del equipo de la península gracias a su gran generación de futbolistas, en enfrentamientos directos el lado rojo ha arrasado a la largo de estos 72 años de historia, pues casi tiene el triple de victorias que el equipo azul.

Pero si nos basamos en el Ranking FIFA, la realidad es que el duelo contra Japón marcará el choque entre las mejores selecciones de dos regiones: el equipo nipón es el 1° de la AFC y el Tri recién rebasó a Estados Unidos dentro de la CONCACAF. En tanto, Corea del Sur es la número 3 de su zona.

¿México está listo? Aquí los jugadores más valiosos de Japón y Corea del Sur

Heung Min-Son (Corea del Sur), extremo de Los Angeles FC | 20 MDE
Kaishu Sano (Japón), mediocampista del Mainz 05 | 20 MDE
Zion Suzuki (Japón), portero del Parma | 20 MDE
Ritsu Doan (Japón), extremo del Eintracht Frankfurt | 25 MDE
Lee Kang-in (Corea del Sur), extremo del Paris Saint-Germain | 25 MDE
Takefusa Kubo (Japón), extreno de la Real Sociedad | 30 MDE
Kaoru Mitona (Japón), extremo del Brighton | 40 MDE
Kim Min-Jae (Corea del Sur), defensa del Bayern Munich | 40 MDE

Valor de mercado

· J: 237 millones de euros

· K: 121 millones de euros

Ranking FIFA

· J: 17° mundial

· K: 23° mundial

Enfrentamientos directos

· J: 16 victorias

· Empates: 23

· K: 42 victorias

Partidos contra México

· J: 1 victoria y 5 derrotas

· K: 4 victorias, 1 empate y 8 derrotas

De hecho, de todas las 47 selecciones de la Confederación Asiática de Futbol (desde las más occidentales como las de la península arábiga hasta la oceánica Australia), las dos únicas que superan los 100 millones de euros de euros en valor de mercado son justamente Japón y Corea; así que se puede decir que, de todas los rivales que ofrece el continente más grande del mundo, el Tri enfrentará a los mejores.

¿Ganará México sus dos amistosos en Estados Unidos? Está mejor posicionado en el Ranking FIFA y en cuanto a enfrentamientos directos lleva clara ventaja, pero Japón tiene una plantilla de más calidad en estos momentos.

El delantero japonés que hizo olvidar a Santiago Giménez

