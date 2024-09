México confirma extraño partido amistoso contra el Valencia

Eñ Tri jugará contra un club y en una ciudad en la que no se presentaba desde 2004

Vaya que será anecdótico el partido que jugará la Selección Mexicana el 12 de octubre…

No solo se presentará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla después de 20 años, sino que su rival no será una selección nacional sino un club (sí, se puede hacer eso aunque no sea común ni recomendable). El Valencia, equipo histórico de La Liga de España, será el rival de México en la siguiente Fecha FIFA.

“En el marco de nuestra preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, nuestra selección recibirá al Valencia de La Liga española. Este partido es una gran ocasión para ver a nuestros jugadores medirse contra uno de los cubes con más tradición de España. Estoy seguro de que será una gran experiencia para la afición del centro del país”, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega.

¡Los esperamos en la casa de La Franja! 💚🤍❤️



Incondicionales, en octubre tendremos un partido de preparación en el Estadio Cuauhtémoc 🏟️ ante un club histórico de España: el @valenciacf.🦇 pic.twitter.com/WKv8yyJydk — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 6, 2024

Por su parte, el club español calificó este duelo programado para el siguiente mes como una oportunidad “para acercar el equipo a los aficionados de un país clave para la expansión internacional del Club y con una gran conexión histórica”, que además, categorizará a un equipo que no la está pasando nada bien en este inicio de La Liga, pues cabe recordar que el conjunto naranjero marcha último con un punto.

La última vez que el Tri jugó en Puebla fue el 13 de octubre de 2004 ante Trinidad y Tobago por las eliminatorias y como ahora México no tiene este tipo de duelos (como país anfitrión está clasificado directamente el Mundial de 2026) debe buscar partidos amistosos, aunque no sea ante selecciones.

En la fecha FIFA de octubre, México también jugará en el Estadio AKRON de Jalisco. Es decir, por primera vez en años, tendrá una ‘gira’ al interior de la República.