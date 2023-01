México buscará 'robar' a Alejandro Zendejas... otra vez

Si ya una vez la Selección Mexicana ‘robó’ a Alejandro Zendejas, quizá pueda volver a hacerlo.

El Tri no se resigna a perder al jugador del América, por más que el mediocampista se encuentre en estos momentos concentrado con la Selección de Estados Unidos y de que el Tri tenga que pagar una multa a FIFA por haber convocado a un jugador que estaba afiliado a las juveniles de otro país, sin haber entregado los documentos correspondientes de cambio de selección al organismo rector del futbol.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, la Federación Mexicana de Futbol busca convencer a Zendejas para que recapacite en su decisión de regresar a la Selección de Estados Unidos tras haber jugado un par de partidos amistosos con el Tricolor. Los directivos buscarán ‘reconquistar’ al jugador para que éste forme parte del proyecto hacia Norteamérica 2026, torneo al que llegará con 28 años.

Alejandro Zendejas no ha rechazado del todo a México Hoy podría jugar con Estados Unidos un partido amistoso

En tanto, el jugador que México intentó asegurar al presionarlo para firmar unos documentos, se mostró agradecido con la Selección de Estados Unidos y el América por la confianza y el apoyo para disputar los amistosos contra Serbia y Colombia en estos días.

“Estoy gradecido que el Club América me dejó venir, me sentí a gusto desde el primer día que llegué, me dieron una buena bienvenida, conozco mucho a los chavos que están acá. En esta selección tengo compañeros que ya están jugando en Europa, eso me motiva mucho más, el grupo que tiene esta selección es muy grande, muy bueno y estoy muy feliz de estar aquí con ellos”, dijo en conferencia.

Por más de que Alejandro juegue estos partidos, no estará blindado con Estados Unidos, pues son juegos amistosos, por lo que el Tri buscará hacerlo recapacitar antes de que sea muy tarde.