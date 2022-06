Marcelo Flores, listo para ser el delantero estelar del Tri: "soy bastante felixible"

Si en el futbol gana el que mete más goles y la Selección Mexicana tiene problemas para anotar, vaya que debe haber alarmas, pero Marcelo Flores levanta la mano.

Es verdad que el juvenil del Arsenal no es un jugador de área, pero también es real que los ‘nueves’ del Tri no están en buen nivel y se deben probar nuevas opciones de ataque mientras no sea tarde.

“Soy un jugador bastante flexible, no me importa jugar como nueve o en cualquier banda. Incluso como ocho, siempre he sido una persona enérgica, me gusta presionar”, expuso Flores a The Athletic.

El Mundial de Qatar 2022 está a cinco meses y aun hay tiempo para cambiar, por lo que los jugadores que asistan a la Nations League de CONCACAF, como Marcelo Flores o el mismo Santiago Giménez, tienen la misión de rendir y meterse a la mente del entrenador, quien al parecer le es demasiado leal a Raúl Jiménez y otros jugadores que estuvieron en buen nivel en 2019.

Pero ¿qué podría brindarle el jugador de 19 años al Tri? Así resume él su perfil dentro de la cancha.

“Prefiero jugar en una posición de número 10 por la izquierda en un papel más libre. Me gusta tener el balón en los pies, estar aislado en la banda y ganarle a un hombre para poder tener oportunidades uno contra uno para marcar goles. He tratado de desarrollar mucho mi regate y conducción con el balón. Terminar las jugadas a la máxima velocidad es una gran cosa y trato de mejorar”, agregó.

México se fue en blanco en sus últimos dos partidos amistosos y más allá de la falta de gol, sorprende la baja creatividad a la ofensiva. Nunca es tarde para probar algo diferente y Flores ya es 100% mexicano.