¿La mejor Selección de CONCACAF contra la mejor de Asia?

EFE

La Selección Mexicana tendrá una dura prueba rumbo al Mundial 2026 al enfrentarse a la japonesa, el mejor combinado asiático del momento, en un partido amistoso este sábado en el Oakland Coliseum de California.

México, dirigido por el seleccionador Javier Aguirre, llega al encuentro en uno de sus mejores momentos en los últimos años: en marzo pasado obtuvo su primera Liga de Naciones de la Concacaf y en julio logró el bicampeonato de la Copa Oro.

Todo de la mano del ‘Vasco’, quien asumió el banquillo del Tri en agosto de 2024, y en 18 partidos tiene una marca de 12 victorias, tres empates y otro trío de derrotas, pero lo más importante es que le ha dado estabilidad a un equipo que estaba en una inercia de fracasos, entre ellos ser eliminado en la fase de grupos del Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Aguirre, exentrenador del Atlético de Madrid y del Mallorca, entre otros muchos equipos, tiene una base de jugadores entre los que sobresale una defensa liderada por Johan Vásquez, central del Génova italiano; un mediocampo encabezado por Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, y una delantera integrada por Raúl Jiménez, del Fulham inglés, y Santiago Giménez, del Milan italiano.

La gran parte de sus futbolistas militan en la liga local, como Alexis Vega y Marcel Ruiz, del campeón Toluca.

Japón será una prueba complicada para los mexicanos. Los nipones fueron el primer país en clasificarse a la Copa del Mundo 2026, después de los anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad española, es la principal figura de los japoneses, que también llamaron para enfrentarse a México a Wataru Endo, del Liverpool inglés, y Kaoru Mitoma, atacante del Brighton inglés.

Los japoneses son entrenados por Hajime Moriyasu, quien los dirige desde 2018 y los clasificó a Catar 2022, los dejó en el cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los llevó a obtener la plaza para la cita mundialista de 2026.

Japón ocupa el lugar 17 en el ranking de la FIFA (México es 13) y es la selección de Asia más ganadora de su Copa de Naciones con cuatro trofeos.

Para los de Moriyasu, retar a México será una oportunidad de poner a prueba su proyecto y jugar en tierras que en 2026 serán mundialistas. Además del Tri, Japón se enfrentará a Estados Unidos en esta gira por Norteamérica.

Mientras que México tendrá otro rival asiático en este fecha FIFA de septiembre, Corea del Sur, el martes 9 de septiembre en el GEODIS Park de Nashville.