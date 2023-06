La luz de Raúl Jiménez con la Selección comienza a apagarse

La luz que alguna vez generó la presencia de Raúl Jiménez con la camiseta mexicana de a poco se ha ido diluyendo.

Después de la lesión, el nivel futbolístico del ‘Lobo Mexicano’ se fue apagando de a poco en Inglaterra y como consecuencia, también con el combinado nacional.

A unos meses de distancia del Mundial de Catar 2022, donde México tuvo una de las peores actuaciones de su historia, las teorías que apuntaban a que Raúl no debía ser parte de esa camada de futbolistas, toman veracidad.

Jiménez no ha entrado a la convocatoria de Diego Cocca para la Nations League ni Copa Oro. No hay números que pudieran justificar un llamado, cuando Jiménez no marcó un solo gol en la presente campaña y se habla de una salida obligada del equipo inglés.

Hace más de un año que Raúl marcó su último gol con la Selección Mexicana. Fue contra El Salvador en partido clasificatorio al Mundial en el mes de marzo de 2022.

Desde entonces jugó 7 partidos, incluidos los tres de la fase regular del Mundial como sustituto y en ninguno pudo hacerse presente en el tanteador.

Desde el 2020, Raúl Jiménez solo consiguió marcar en seis ocasiones. La mitad de ellas en la recta final de aquel año en partidos amistosos ante Países Bajos, Corea del Sur y Japón.

La inconsistencia goleadora, la falta de oportunidades y minutos en el terreno de juego así como los 32 años de edad, parecen irle pasando factura a uno de los máximos goleadores de la historia del Tri que ahora, está obligado a ceder su lugar a las nuevas generaciones.