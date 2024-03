La explicación de por qué no llamaron a Raúl Jiménez para el 'final four'

Si Raúl Jiménez asistió lesionado a un Mundial, ¿por qué no fue llamado para la Liga de Naciones de CONCACAF si ya entrena al parejo de sus compañeros? Bueno, con tan pocos días de preparación no se podía arriesgar.

Jaime Lozano explicó por qué no llamó al delantero de Fulham si finalmente sí alcanzó a recuperarse de la lesión que sufrió en enero dentro de la Premier League y que lo tuvo fuera de toda actividad. Aunque, honestamente, más allá de los problemas de Raúl, el Tri está bastante completo en la delantera con jugadores como Santiago Giménez, Henry Martín y Julián Quiñones, todos ello citados para el duelo ante Panamá.

“Raúl lleva mucho tiempo sin participar debido a una lesión. No es lo mismo estar entrenando y competir que no estar ni siquiera compitiendo al 100%. Él tiene pocos días que se incorporó al trabajo colectivo y después de tanto tiempo era complicado (llamarlo), porque ahora no hay tiempo de entrenar y ponerse en forma. En eso nos basamos en el caso específico de Raúl”, explicó el técnico.

México se aferra a Julián Quiñones y se olvida de Raúl Jiménez El Tri reveló su lista de 23 para el 'final four' de la Liga de Naciones de CONCACAF

En una entrevista con los canales oficiales de la Federación Mexicana de Futbol, Lozano aseguró que en esta lista de 23 están todos los jugadores que él quería y espera que este grupo sea capaz de al fin ganar la Liga de Naciones luego de dos finales perdidas ante Estados Unidos. Por lo pronto, para llegar a dicha instancia, el conjunto ‘azteca’ deberá dar cuenta del equipo canalero el jueves 21 de marzo.

“Es un torneo que no hemos podido ganar. Esperemos que la tercera sea la buena para México y podamos llevarnos ese trofeo a casa. Nos preparamos para ganar, como en cada torneo. Vamos con toda la energía, el trabajo y la fe de que podemos hacer las cosas bien y ganar por primera vez la Nations League”, estableció el técnico, quien buscará su segunda copa con el Tri, tras ganar la Copa Oro 2023.

Justo cuando Raúl parecía despertar su mejor nivel desde el golpe en la cabeza que sufrió en 2020, vino una lesión, pero el atacante espera que su renacer no se haya detenido, sino solo pausado.