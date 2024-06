Julián Quiñones marcó la diferencia, pero ¿fue gol o autogol?

Hace mucho que la Selección Mexicana no tiene un partido pleno, pero el jugador más destacado en la victoria ante Brasil fue Julián Quiñones, quien hizo (o provocó) el gol del descuento ante Brasil.

¿O fue autogol? Las centrales de estadísticas se lo acreditan al jugador del América, pero después de algunas tomas, es posible ver que el defensa punteó el balón antes de que cerrara Quiñones de frente a la portería. Claro que el gol no hubiera existido sin la presión del potente futbolista de 27 años y que si no lo tocaba el rival seguro lo metía, pero al final, no lo hizo.

A los 73 minutos, tras una gran triangulación entre Uriel Antuna y Alexis Vega, la diagonal cruzó toda el área chica y llegó hasta Quiñones.

Al final, el partido terminó 3-2 e favor del 'Scratch'.

El delantero naturalizado fue titular en este último partido y fue la mejor vía que tuvo el conjunto ‘azteca’, pues intentó hacer la diferencia desbordando por la izquierda y buscando romper con la monotonía del equipo. Fue el delantero más peligroso por sobre Uriel Antuna y Santiago Giménez.

Fue apenas el sexto partido de Julián con la Selección Mexicana. Es decir, el jugador que posiblemente pronto veamos en Arabia Saudita ha marcado la diferencia, tal como se le exige a un futbolista naturalizado, pues aunque Quiñones vive en México desde 2015, nació en Colombia.