¿Jonathan González se arrepiente de elegir a México? "No lo pensé bien"

La decisión de Jonathan González de cambiar a la selección de Estados Unidos por la de México fue más controversial que bien pensada, al menos así lo dejó ver el futbolista de Rayados.

El mexicoamericano, quien después de dos años arañando pocos minutos en Necaxa, Querétaro, Minnesota United, y Raya2 volvió al equipo regio para este Apertura 2023, reconoció que su elección por México cuando ya tenía un proceso con Estados Unidas fue un tanto apresurada.

“Sí, claro que como todo ser humano pensamos todas las cosas que hacemos ya después de que las decisiones están hechas, en ese entonces creo que era poco joven, no sé, como que las decisiones en ese momento a lo mejor las tomé muy a la ligera, no lo pensé muy bien”, reconoció.

Pero, ¿se arrepiente? El jugador que en 2018 cambió de afiliación para solamente jugar tres partidos (ninguno como titular con la Selección mayor), aún es joven y más allá de que quizá hubiera tenido más oportunidades en Estados Unidos, confía en que un día pueda volver a ser considerado por el Tri.

“Pero bueno, no, claro que no, no estoy arrepentido para nada, de todo es un proceso, de todo se aprende y bueno, tratando de sacar la mejor forma para poder estar ayudando al equipo y a raíz de eso, ojalá y poder vestir también la playera de selección otra vez”, comentó el jugador de 24 años en conferencia.