Javier Aguirre estuvo cerca de dejar a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana estuvo cerca de sufrir un duro sismo en su interior luego de que Javier Aguirre, técnico del equipo, confirmara que estuvo cerca de dejar el banquillo.

En la conferencia de prensa previa a los duelos amistosos que México sostendrá ante SC Internacional y River Plate, el mandamás del equipo confesó que presentó la opción de hacerse a un lado del cargo que actualmente ocupa luego de la renuncia de Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, ahora expresidente de la Federación Mexicana de Futbol.

“Yo se lo dije a Juan Carlos cuando pasó (su renuncia). Yo me hago a un lado, entiendo y no hay problema y todos me dieron su espaldarazo. Duilio y Mikel, los tres me lo han dicho a la cara que las cosas no cambian. El mismo Juan Carlos me lo dijo, ni se te ocurra, es un tema de otra índole y aquí sigo con la misma ilusión”, agregó.

Sobre los partidos que afrontará el Tri, Aguirre aseguró sentirse emocionado e ilusionado por haber conformado un combinado de jóvenes que pelearán, en unos años más, por ganarse un lugar en el primer equipo.

“Nos enfrentamos a dificultades. De origen la idea es buena, yo quería someter a los jugadores a un ambiente al que no están acostumbrados. Es una selección muy capaz, son jugadores probados, un equipo joven, y a mí me ilusiona mucho”, detalló en conferencia de prensa.