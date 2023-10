Jaime Lozano, emocionado por el nuevo mexicano Julián Quiñones

Esta podría ser la última convocatoria de la Selección Mexicana en la que no esté Julián Quiñones y el técnico Jaime Lozano ya se emociona por lo que podrá aportar el jugador del América al Tri en los próximos meses.

A unas horas de que el futbolista nacido en Colombia hace 26 años hiciera oficial su naturalización como mexicano, el estratega admitió que esperan al exjugador del Atlas para la Liga de Naciones de CONCACAF de noviembre, pues es un jugador muy versátil que puede disparar el ataque del equipo ‘azteca’ con su potencia física y futbolística.

“Contento, nos van a dar cosas distintas a las que no tenemos, me alegra, es algo que ha buscado. Me ha dicho que quiere regresarle al futbol mexicano algo de lo que le ha dado. Casi, casi, está todo listo, para ser considerado para noviembre”, comentó el técnico acerca de Quiñones, con quien ya tuvo la oportunidad de conversar en la pasada concentración cuando el atacante fue invitado a entrenar para integrarse de una vez al grupo.

Así llegó Julián Quiñones a Coapa después de recibir su carta de naturalización como mexicano.🦅🇲🇽 pic.twitter.com/IxaaLACLjL — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) October 11, 2023

Lozano explicó que concibe más a Quiñones como media punta, pero sabe que puede rendir como delantero de área o como extremo, como jugó en sus últimos partidos con el Atlas.

“Me gusta preguntarle al jugador dónde se siente mejor. Ahora, América, por la ausencia de Henry, jugaba de punta, me parece que viniendo de atrás, con un acompañante, es mucho más fuerte; la idea es alzar la competencia. Hasta de extremo lo hemos visto, cuando llegó el cambio de entrenador (en Atlas), entra Benjamín Mora, y lo puso ahí, con la intención de aprovechar los espacios”, analizó.

Quiñones se mantiene entrenando en América, club donde lleva cinco goles en su primer torneo.

México enfrentará a Ghana y Alemania en esta Fecha FIFA, pero más allá de la ausencia de Julián, parece que al fin el Tri tiene versatilidad en ataque. A menos algo bueno en esta generación de jugadores.