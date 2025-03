Henry Martín, tocado y encima, sentenciado por Javier Aguirre

Tal vez hace unos años Henry Martín era el mejor delantero mexicano, pero ahora no es así. El yucateco no está en su mejor forma futbolística ni física y su sola jerarquía no es suficiente para Javier Aguirre.

Unas horas después de que el Club América informara que el atacante de 32 años asistió a una clínica para tratarse un problema en el tendón de Aquiles, el técnico de la Selección Mexicana reveló por qué no convocó a quien fuera uno de los mejores goleadores del Tri, así como la sentencia que le puso en algún momento, cuando notó su mal humor al no tener un rol protagónico en la alineación titular.

“Es una bendición que tengas seis delanteros a que tengas uno y rezando para que no se te lesione, ya es chamba mía y de los colaboradores armar la mejor manera posible de juego pidiéndoles paciencia a los que no inicien”, comentó Aguirre en palabras recogidas por Mediotiempo.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, visitó a un especialista para continuar con el tratamiento integral para la atención de una tendinitis aquilina.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/Ftr8tXAx6L — Club América (@ClubAmerica) March 22, 2025

“En Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección, en un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pinche año, pero aquí no, no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry”, reveló.

Para el Final Four de la Nations League, donde México ya venció a Canadá en las semifinales y ahora enfrentará a Panamá en el evento por el campeonato, Aguirre llamó a Santiago Giménez y a Raúl Jiménez (goleadores en Europa) como nueves, además de un nutrido e inspirado grupo de atacantes como lo son Alexis Vega, Roberto Alvarado, Julián Quiñones o César Huerta.

Henry solo tiene un gol en este 2025, pero vaya grandes momentos que ha vivido con el América e incluso con la Selección Mexicana, donde se inmortalizó como anotador en la Copa del Mundo de 2022.