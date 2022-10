Héctor Herrera lo sabe: "Siempre nos preguntaremos si hace falta 'Chicharito'"

La falta de gol es el combustible de la nostalgia hacia ‘Chicharito’ Hernández y si este problema continúa en la Copa del Mundo, la decisión del ‘Tata’ Martino será una hoguera de la que no podrá escapar.

Bueno, eso es lo que puede destacarse de las palabras de Héctor Herrera en su conferencia de prensa.

El mediocampista de la Selección Mexicana admitió que siempre quedará la duda de qué sería del actual equipo si se contara con la presencia del máximo goleador en la historia del Tri.

“Por algo Javier es el máximo anotador de la Selección Mexicana. Se lo ha ganado con trabajo y goles, como los delanteros lo deben de hacer. Es el máximo goleador mexicano y se ha ganado esa admiración y respeto. Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no, si hará falta no lo sé, todavía no llega el Mundial, para saber si careceremos de gol”, comentó el jugador del Houston Dynamo.

Olvídenlo, Chivas: 'Chicharito' Hernández no regresará ni en 2023 El jugador confirmó que su contrato con el LA Galaxy se renovó en automático

“Ahora la selección pasa por un momento que marcamos menos goles y por eso se está hablando tanto de eso”, agregó el jugador, quien es uno de los nombres inamovibles en la lista del ‘Tata’ Martino.

Si algo hay que reconocerle al entrenador del Tri es que ni siquiera en los momentos de mayor presión ha desvariado en su decisión de no convocar al goleador tapatío, quien a pesar de las 35 anotaciones que ha firmado entre 2021 y 2022 con el LA Galaxy, está borrado del equipo mexicano desde 2019, luego de un tema de indisciplina del cual, presuntamente, Hernández no asumió la responsabilidad debidamente.

Cualquiera que sea el destino de México en Catar 2022 será al margen de su goleador histórico. Para bien o para mal, la afición seguirá preguntando por el futbolista que llevaba tres Mundiales seguidos anotando.