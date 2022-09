Héctor Herrera conoce a su gente: "Van a estar con nosotros en el Mundial"

La historia es cíclica y tiende a repetirse, por eso que el experimentado Héctor Herrera está seguro de que la afición mexicana terminará apoyando al Tri en el Mundial, por más que ahora reine el pesimismo.

El mediocampista mexicano va por su tercer Mundial, por lo que sabe que esperar del público ‘azteca’, que querrá lo mejor para México ("la mejor cuando se lo propone") y se terminará ilusionando pese a su descontento en los últimos años.

“¿Callar bocas? Yo nunca lo voy a ver así; uno trabaja para sí mismo, para la gente que está con nosotros como la familia y los miles de aficionados que siempre están y los que no estén, van a estar porque en el Mundial cambia y la gente quiere lo mejor para México, igual que nosotros lo queremos”, comentó ‘HH’ en el día de medios del Tri, donde varios seleccionados atendieron a la prensa.

¿El Media Day más grande que haya visto la Selección Mexicana?

Hasta el año pasado, Herrera era visto como una de las estrellas infaltables de la Selección Mexicana para Qatar 2022, pero con su cambio al Houston Dymano de la MLS, sus problemas físicos, el mal momento de su club y la aparición de nuevos mediocampistas en el Tri, los nombres de los jugadores que integrarán el cinturón del Tri son una incógnita, por más que ‘HH’ se sienta en buen momento.

“Estoy tranquilo, la lesión no es nada grave, más bien no he querido arriesgar, así que en el estado físico estoy bien. Cuando estaba jugando me sentía bien, estaba fuerte, es verdad que en mi equipo no hemos tenido la mejor campaña, pero el objetivo era tener ritmo”, aseguró Herrera, quien se ha perdido los últimos seis partidos con su nuevo, actual penúltimo lugar de la Conferencia Oste.

Herrera es uno de los nombres seguros en la lista de Qatar 2022 y espera hacer un Mundial histórico contra todo pronóstico.