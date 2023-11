Hace 26 partidos que México no pierde contra equipos de Centroamérica

No es por desanimar a Honduras, pero el Tri tiene dominada esta zona

No es por desconfiar de Honduras, pero ya son decenas de partidos sin que México pierda ante una selección centroamericana. De hecho, han pasado seis años desde la última vez.

Para ser exactos, son 26 partidos consecutivos sin que el Tri caiga ante equipos de esta región.

La buena noticia para el conjunto ‘catracho’ es que la última derrota de México ante selecciones de esta demarcación fue justo en Honduras, donde será el próximo partido; la mala es que la escuadra ‘azteca’ tiene cuatro victorias consecutivas ante ‘La Hache’, algunas muy contundentes.

Así las cosas entre México y los equipos centroamericanos:

· 26 partidos seguidos sin perder ante este tipo de selecciones

· Última derrota: octubre de 2017 (3-2) ante Honduras

· Contra Honduras: 5 partidos sin perder

· Contra Guatemala: 8 partidos sin perder

· Contra Costa Rica: 11 partidos sin perder

· Contra Panamá: 5 partidos sin perder

· Contra El Salvador: 10 partidos sin perder

· Ante Belice y Nicaragua jamás ha perdido

Honduras espera sacarle ventaja a la localía, aunque el duelo sea en Tegucigalpa y no en San Pedro Sula (ciudad con un clima mucho más cálido y con un ambiente más ‘hostil’), aunque lo cierto es que el equipo ‘catracho’ no se encuentra en un momento ideal como para buscar quitarse el dominio de México, pues lleva poco tiempo de trabajo con Reinaldo Rueda y sus últimos resultados no han sido muy buenos.

‘La Hache’ apenas pudo colarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF como el peor segundo lugar de ambos grupos y los augurios ante el Tri no son muy buenos si consideramos que lleva cuatro derrotas seguidas ante los norteamericanos, todas sin anotar gol y en tres de ellas encajando tres goles o más. De hecho, la última vez que le anotó al Tri fue justamente ese 10 de octubre de 2017.

¿Podrá ampliar México su tremenda racha de imbatibilidad ante equipos centroamericanos? Hay que decir que Jaime Lozano llevó todo lo mejor que tiene el Tri para este doble duelo ante Honduras.